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Военные материалы

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Шойгу предоставил Путину два недостающих "пазла" для развала НАТО

Шойгу предоставил Путину два недостающих "пазла" для развала НАТО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении работ над проектами "Посейдон", "Пересвет" и "Буревестник", в то время как оружие "Сармат" и "Авангард" уже находятся на вооружении нашей страны.

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