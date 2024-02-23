Шойгу предоставил Путину два недостающих "пазла" для развала НАТО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении работ над проектами "Посейдон", "Пересвет" и "Буревестник", в то время как оружие "Сармат" и "Авангард" уже находятся на вооружении нашей страны.