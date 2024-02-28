За саботаж – на нары?!

В Совете Федерации прошел круглый стол, на котором член Комитета СФ по конституционному законодательству Ольга Ковитиди представила законопроект о введении в Уголовный кодекс ответственности за саботаж в период СВО.
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