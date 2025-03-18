Глава ИИХФ Тардиф: вопрос об участии России в ОИ будет решен не раньше 20 марта

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборных России по хоккею в Олимпийских играх будет решен не раньше 20 марта, после того, как пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК).
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