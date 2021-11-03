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Очереди на вакцинацию от коронавируса собираются в Уссурийске

Очереди на вакцинацию от коронавируса собираются в Уссурийске

Введение системы QR-кодов и нерабочая неделя, похоже, сделали свое дело. В Уссурийске с самого утра в пунктах вакцинации от коронавируса выстраиваются очереди, сообщает ИА UssurMedia.

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Геннадий Бережнов
Власть не с той стороны верёвку тянет! Гонять не привитых это одно, а заглянуть на сайт где медики говорят обратное это другое. Да сколько ложных справок они выдают. Одни из них герои, а другие то кто? Нет доступных бесплатных тестов на наличие антител, где многое бы разрешилось! Неужели мало появилось миллиардеров, что бы это позволить народу, и это то же медики!

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