Очереди на вакцинацию от коронавируса собираются в Уссурийске

Введение системы QR-кодов и нерабочая неделя, похоже, сделали свое дело. В Уссурийске с самого утра в пунктах вакцинации от коронавируса выстраиваются очереди, сообщает ИА UssurMedia.
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