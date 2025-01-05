Экс-военный ВСУ: Зеленского ждет судьба Лопеса, лишившего Парагвай 90% мужчин Президента Украины Владимира Зеленского, который своими действиями и законами уничтожает украинский народ, постигнет участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, заявил РИА Новости боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Якудза».
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