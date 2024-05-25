Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Газпромбанк находится под санкциями запада. Многие в мире не хотят с ним работать из-за опасений вторичных санкций. Однако смельчаки нашлись.

Газпромбанк находится под санкциями запада. Многие в мире не хотят с ним работать из-за опасений вторичных санкций. Однако смельчаки нашлись.

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаем пить чай и вкушать ароматные пряники. Газпромбанк подвергся санкциям коллективного запада (Ko3а) в самом начале марта 2022 года.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Почему бы такой быстро развивающейся организации, как БРИКС, причем имеющей свой коллективный банк (НБР) не создать свою платежную систему, по аналогии европейской Master Card или американской VISA? Назвать, например, BRICS Pay, чтобы она объединяла все национальные платежные системы стран, участников БРИКС, такие как российскую МИР, китайскую UNION Pay, индийскую RuPay и т.д. Это бы позволила упростить все взаиморасчеты и  конвертации, минуя доллар, карты принимались бы на всех территориях как стран-участниц организации, так и в странах, которые в этом году присоединяются или планируют в нее вступить.... Думаю, что она сразу же бы завоевала уважение в финансовом мире, ну и облегчила бы нам жизнь)
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