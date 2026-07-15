СберСтрахование жизни с начала года помогла ипотечным заёмщикам из Приморского края получить жильё на 338 млн. рублей

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — в январе-июне 2026 года помогла заёмщикам банка и их семьям из Приморского края в связи со страховыми случаями погасить обязательства по ипотечным кредитам на сумму 338 млн рублей.
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