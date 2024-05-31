Очень сложный тест, зрители из СССР не пройдут: угадайте популярные советские комедии про блондинок и блондинов

Вы самая светлая голова нашей с вами современности или полная темнота в самом светлом советском кино? фото: фильм «Бриллиантовая рука» (1968)Сегодня, 31 мая, отмечается самый светлый праздник на свете — Международный день блондинов и блондинок.
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