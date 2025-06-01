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"Киев сжигает мосты перед переговорами": Военкор объяснил ночные теракты с подрывом мостов

"Киев сжигает мосты перед переговорами": Военкор объяснил ночные теракты с подрывом мостов

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, в каком контексте случились ЧП на железной дороге сегодня ночью в Брянской и Курской областях.

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