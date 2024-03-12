Как платить за границей в обход санкций

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, каким образом россияне сегодня могут расплачиваться за покупки за границей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии