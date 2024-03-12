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  • Николай Данилов
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Как платить за границей в обход санкций

Как платить за границей в обход санкций

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, каким образом россияне сегодня могут расплачиваться за покупки за границей.

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