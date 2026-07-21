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Регионы России

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Google запустила публичное бета-тестирование обновления Android 17 QPR2

Google запустила публичное бета-тестирование обновления Android 17 QPR2

В обновлении разработчики сосредоточились на исправлении ряда багов. Среди устранённых проблем: сбои с повторным сопряжением устройств по Bluetooth, неполадки с запуском системы Gemini на смартфонах Pixel, а также некорректное отображение уведомлений в панели.

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