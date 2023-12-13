РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Петрушин
    Так оно и естьМатвиенко признал...
  • Иванов
    На Красной площади плюнуть нельзя не попав под камеру. Пусть ищут. Наверняка очередной гость из ближнего зарубежья.В Москве обезглав...
  • Игорь Петров
    Это - измена Родине...Кадры обысков у э...

BMC: длинный рабочий день вредит психике пожилых людей

BMC: длинный рабочий день вредит психике пожилых людей

Global Look Press/Michaela Begsteiger/imageBROKER.com Исследователи из национального университета Сеула (Южная Корея) установили, что рабочая неделя продолжительностью свыше 35 часов вызывает у пожилых способствует появлению симптомов депрессии у пожилых людей, сообщает BMC Public Health.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх