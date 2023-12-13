BMC: длинный рабочий день вредит психике пожилых людей

Global Look Press/Michaela Begsteiger/imageBROKER.com Исследователи из национального университета Сеула (Южная Корея) установили, что рабочая неделя продолжительностью свыше 35 часов вызывает у пожилых способствует появлению симптомов депрессии у пожилых людей, сообщает BMC Public Health.
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