Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР в июне 2024 года

В ходе проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пресс-служба "Сбербанка" анонсировала, что в июне 2024 года банк планирует начать предоставление льготной ипотечной программы с процентной ставкой в 2% на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
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