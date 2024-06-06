Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР в июне 2024 года

В ходе проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пресс-служба "Сбербанка" анонсировала, что в июне 2024 года банк планирует начать предоставление льготной ипотечной программы с процентной ставкой в 2% на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).