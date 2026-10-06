Пропал русский подросток на Пхукете после поездки на такси

На Пхукете 17-летний Данила Горбунов исчез 5 октября после поездки на такси. Русский подросток, вышедший на встречу с друзьями, не достиг места назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Екатеринбург и Аш...
- Г Бизнес попросил М...
- "Песвдонародная":...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым