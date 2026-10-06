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Царьград

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Пропал русский подросток на Пхукете после поездки на такси

Пропал русский подросток на Пхукете после поездки на такси

На Пхукете 17-летний Данила Горбунов исчез 5 октября после поездки на такси. Русский подросток, вышедший на встречу с друзьями, не достиг места назначения.

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