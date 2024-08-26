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Нарендра Моди посетит Украину впервые с февраля 2022 года

Нарендра Моди посетит Украину впервые с февраля 2022 года

По мнению экспертов, переоценивать визит Моди в Киев не стоит, это не более чем ответный жест другой стороне конфликта после аналогичного визита в Россию, а условий для мирных переговоров пока не сложилось Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые с февраля 2022 года.

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