Решения Арбитражных судов полиции Южного округа не указ: она продолжает вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов

Несмотря на постановление Арбитража, полицейские моментально возбудились по денежному спору, чтобы расследовать немыслимое «преступление», определив местом совершения преступления ни много ни мало — Арбитражный суд города Москвы! Наверное, даже первокурсник юридического вуза знает, что такое ….