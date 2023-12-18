Решения Арбитражных судов полиции Южного округа не указ: она продолжает вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов

Несмотря на постановление Арбитража, полицейские моментально возбудились по денежному спору, чтобы расследовать немыслимое «преступление», определив местом совершения преступления ни много ни мало — Арбитражный суд города Москвы! Наверное, даже первокурсник юридического вуза знает, что такое ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)