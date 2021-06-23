Таджикистан проявил гуманизм к не выдержавшим натиска талибов афганским военным

Более 130 афганских военнослужащих перешли границу Таджикистана не выдержав давления отрядов движения «Талибан» (запрещено в России), которые атаковали накануне контрольно-пропускной пункт «Шерхан-Бандар» в провинции Кундуз на севере Афганистана.