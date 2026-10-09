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Мировое обозрение

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Более 120 ветеранов СВО выступили на «Кубке Защитников Отечества» в Краснодаре

Более 120 ветеранов СВО выступили на «Кубке Защитников Отечества» в Краснодаре

Главное в тезисах: Финальный аккорд сезона: В Краснодаре завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества», собравший более 120 ветеранов СВО из регионов ЮФО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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