Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В областном центре врачи удалили женщине опухоль весом 4 кг

В областном центре врачи удалили женщине опухоль весом 4 кг

Миома матки гигантских размеров прошла у женщины незамеченной - смолянка призналась, что долгое время не ходила на осмотры к гинекологу Гигантскую опухоль удалили у 52-летней смолянки врачи Клинической больницы №1.

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