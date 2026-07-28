В областном центре врачи удалили женщине опухоль весом 4 кг

Миома матки гигантских размеров прошла у женщины незамеченной - смолянка призналась, что долгое время не ходила на осмотры к гинекологу Гигантскую опухоль удалили у 52-летней смолянки врачи Клинической больницы №1.
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