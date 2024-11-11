СВР: США планируют вбросить инициативу о выборах на Украине в 2025 году

В Службе внешней разведки России сообщили, что в Вашингтоне рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, несмотря на продолжающиеся боевые действия с Россией.
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