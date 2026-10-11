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Более 16 тысяч орловцев работают в сельском хозяйстве

Более 16 тысяч орловцев работают в сельском хозяйстве

Кто стоит за привычным изобилием на наших столах? Мы редко задумываемся об этом, покупая румяный хлеб или свежие овощи, но за каждым продуктом — огромный, кропотливый труд аграриев.

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