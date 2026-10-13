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Вучич: санкции против России стали условием для вступления Сербии в ЕС

Вучич: санкции против России стали условием для вступления Сербии в ЕС

REUTERS/Marko Djurica Евросоюз выдвинул требование о введении санкций против России в качестве обязательного условия на этапе переговоров о вступлении Сербии в объединение.

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