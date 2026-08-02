Scientists Daily сообщил об ускорении глобального потепления с 2010-х

Учёные сообщают об ускорении глобального потепления с середины 2010-х годов. По данным Scientists Daily, средний прирост температуры за последние десять лет достиг 0,35°C, тогда как в 1970-2015 годах он составлял менее 0,2°C за 10 лет.
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