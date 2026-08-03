Анохин анонсировал окончание ремонта больниц в Смоленске в этом году

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в этом году завершатся ремонт хирургического корпуса Клинической больницы №1 и строительство нового корпуса психиатрической больницы в поселке Гедеоновка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии