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Царьград

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Анохин анонсировал окончание ремонта больниц в Смоленске в этом году

Анохин анонсировал окончание ремонта больниц в Смоленске в этом году

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в этом году завершатся ремонт хирургического корпуса Клинической больницы №1 и строительство нового корпуса психиатрической больницы в поселке Гедеоновка.

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