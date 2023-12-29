ПВО РФ уничтожила три самолета ВСУ, не успевших улететь с баз перед ракетной атакой

Российские комплексы противоздушной обороны С-300 и С-400 сбили не менее трех украинских боевых самолетов, которые не успели улететь со своих баз перед масштабной ракетной атакой ВС РФ по целям на территории Украины утром 29 декабря.
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