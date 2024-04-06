Российские теннисисты: гордость российского спорта или «команда иноагентов» , «команда бомжей»?

Сергей Кочегаров

С какого перепуга они русские? Живут там, выступают там, деньги получают там. На каком из турниров они выступали под Российским флагом? Нет, они не бомжи так как жилплощадь имеют, но тоже там. Так что это за них глотки рвать (ну Губерниев тут понятно, хочет в Париж нахаляву съездить)? Если человек не чтит флаг и гимн России, значит Россия не его родина и с какого перепуга считать таких русскими?