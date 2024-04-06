В то время, когда большинство наших спортсменов не захотели менять честь Родины на призрачные в настоящих условиях олимпийские медали и отказываются ехать на предстоящие Олимпийские игры в Париже, есть малочисленная команда, которую уже окрестили «командой бомжей» или «командой иноагентов».
Российские теннисисты: гордость российского спорта или «команда иноагентов» , «команда бомжей»?
Комментарии
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Сергей Кочегаров
С какого перепуга они русские? Живут там, выступают там, деньги получают там. На каком из турниров они выступали под Российским флагом? Нет, они не бомжи так как жилплощадь имеют, но тоже там. Так что это за них глотки рвать (ну Губерниев тут понятно, хочет в Париж нахаляву съездить)? Если человек не чтит флаг и гимн России, значит Россия не его родина и с какого перепуга считать таких русскими?
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2 час.
Сергей Потемкин
Ты реально мудак ?
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46 мин.
СП
Сергей Потемкин
Конечно. Все они могут сменить гражданство и выступать за другие страны. Вот список. 40 человек только начало. Так хотите ? https://www.sport-express.ru/others/reviews/kakie-rossiyskie-sportsmeny-smenili-grazhdanstvo-spisok-2099833/
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41 мин.
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