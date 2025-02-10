Едва начавшийся мирный процесс вокруг Сектора Газа находится под угрозой срыва. 10 февраля движение ХАМАС распространило заявление, согласно которому процесс […] The post Израиль – ХАМАС: дело идёт к срыву перемирия appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии