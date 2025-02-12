💪 «Барс-Крым» готовы встать на боевую защиту полуострова Основной целью сегодняшних учений является выявление диверсионных групп в Раздольненском и Красноперекопском районах.
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💪 «Барс-Крым» готовы встать на боевую защиту полуострова Основной целью сегодняшних учений является выявление диверсионных групп в Раздольненском и Красноперекопском районах.