День 30 ноября в истории

День памяти всех жертв применения химического оружия. Памятная дата ООН была установлена в ноябре 2005 года по инициативе участников Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии