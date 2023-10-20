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Военное обозрение

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  • саша пупкин
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На фоне обострения на Ближнем Востоке Египет проводит внеплановые военные учения

На фоне обострения на Ближнем Востоке Египет проводит внеплановые военные учения

Ситуация в секторе Газа продолжает оставаться напряженной. На фоне обострения на Ближнем Востоке Египет проводит масштабные военные учения.

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