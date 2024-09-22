Роман Мурзин

Проблема мошенничества, к сожалению, приобретает в России масштабы национальной катастрофы. Некомпетентность и безнаказанность определенных групп людей, прикрывающихся "спецслужбами", порождают беспрецедентный уровень криминала в цифровом пространстве. Специалисты в сфере информационных технологий, обладая знаниями, которые могли бы служить на благо страны, вынуждены прибегать к нелегальной деятельности из-за отсутствия альтернатив. Их талант и интеллект используются в темных схемах, которые грабят население. Коррупция и неэффективность правоохранительных органов позволяют мошенникам процветать, а спецслужбы, вместо того, чтобы бороться с преступностью, часто становятся ее пособниками. Эта ситуация угрожает не только экономической безопасности страны, но и ее политической стабильности. Необходимы решительные меры по борьбе с коррупцией, совершенствованию законодательства и обеспечению безопасности в цифровом пространстве. Также необходимо создать условия для профессиональной реализации специалистов в IT-сфере, чтобы их талант и интеллект служили на благо России, а не на расцвет преступного мира.