В Лесосибирске телефонные мошенники обманули местную жительницу, они убедили женщину взять несколько кредитов, продать машину и перевести им более 9 млн рублей.
В Красноярском крае женщина спасала сбережения и лишилась 9,3 млн рублей
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Роман Мурзин
Проблема мошенничества, к сожалению, приобретает в России масштабы национальной катастрофы. Некомпетентность и безнаказанность определенных групп людей, прикрывающихся "спецслужбами", порождают беспрецедентный уровень криминала в цифровом пространстве. Специалисты в сфере информационных технологий, обладая знаниями, которые могли бы служить на благо страны, вынуждены прибегать к нелегальной деятельности из-за отсутствия альтернатив. Их талант и интеллект используются в темных схемах, которые грабят население. Коррупция и неэффективность правоохранительных органов позволяют мошенникам процветать, а спецслужбы, вместо того, чтобы бороться с преступностью, часто становятся ее пособниками. Эта ситуация угрожает не только экономической безопасности страны, но и ее политической стабильности. Необходимы решительные меры по борьбе с коррупцией, совершенствованию законодательства и обеспечению безопасности в цифровом пространстве. Также необходимо создать условия для профессиональной реализации специалистов в IT-сфере, чтобы их талант и интеллект служили на благо России, а не на расцвет преступного мира.
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