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«Артисты они»: Аскольд Запашный рассказал, кем была растерзанная медведем жительница Парголово

«Артисты они»: Аскольд Запашный рассказал, кем была растерзанная медведем жительница Парголово

Погибшая от лап медведя в Выборгском районе Петербурга 51-летняя женщина оказалась дрессировщицей. По словам циркового артиста Аскольда Запашного, животные нападают на людей чаще всего по вине самого укротителя.

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