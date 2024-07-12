«Артисты они»: Аскольд Запашный рассказал, кем была растерзанная медведем жительница Парголово

Погибшая от лап медведя в Выборгском районе Петербурга 51-летняя женщина оказалась дрессировщицей. По словам циркового артиста Аскольда Запашного, животные нападают на людей чаще всего по вине самого укротителя.
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