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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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M**a показала первые настоящие AR-очки Orion — с голограммами, ИИ и звонками в WhatsApp...

M**a показала первые настоящие AR-очки Orion — с голограммами, ИИ и звонками в WhatsApp...

M**a показала первые настоящие AR-очки Orion — с голограммами, ИИ и звонками в WhatsAppM**a показала прототип умных очков с дополненной реальностью Orion, которые выглядят менее громоздкими, чем большинство других AR-гарнитур.

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