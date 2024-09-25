M**a показала первые настоящие AR-очки Orion — с голограммами, ИИ и звонками в WhatsApp...

M**a показала первые настоящие AR-очки Orion — с голограммами, ИИ и звонками в WhatsAppM**a показала прототип умных очков с дополненной реальностью Orion, которые выглядят менее громоздкими, чем большинство других AR-гарнитур.
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