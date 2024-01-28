Овечкин забросил шайбу «Далласу» в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов

Россиянин Александр Овечкин, нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», 27 января сократил до 63 шайб отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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