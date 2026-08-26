Ахметшин поздравил с 80-летием экс-министра здравоохранения ТАССР

Вице-премьер РТ – Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин поздравил с юбилеем заслуженного врача России, доктора медицинских наук, профессора Александра Царегородцева, которому исполнилось 80 лет, сообщает официальный канал Полпредства Татарстана в МАКС.
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