Китайские тайконавты успешно вернулись на Землю после рекордного пребывания на орбитальной станции

Во вторник, 31 октября, трое китайских тайконавтов, составлявших экипаж пилотируемого космического аппарата "Шэньчжоу-16", безопасно приземлились в пустыне Гоби после почти пяти месяцев работы на национальной орбитальной станции "Тяньгун".
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