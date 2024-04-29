На Украине пока не придумали как надежно спрятать от России истребители F-16

Киев намеревается рассредоточить самолеты по всей территории страны.На Украине пытаются придумать, как скрыть от России местонахождения американских истребителей F-16, которые у Киева могут появиться в уже в текущем году.
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