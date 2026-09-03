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Царьград

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Китайцы знали секрет до русских? Съедая утром эти два продукта, не узнаете себя в зеркале

Китайцы знали секрет до русских? Съедая утром эти два продукта, не узнаете себя в зеркале

Секретные продукты молодости назвала доктор Елизавета Афинская. Достаточно съедать ежедневно два плода, чтобы был заметен эффект, – подтвердило исследование.

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