Татар-информ Видео: Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова дал признательные показания 0 с.
На нашем веку - никогда..
Комментарии
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Модест
Какой милый юноша. И по-русски говорит хорошо.
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6 час.
Семен Демин
Такие теракты в будущем исключить нельзя, т. к. мы находимся в расслабленном состоянии. У нас, ведь, не война, а СВО. Где-то там воюют, а у нас веселуха, песни, пляски, попойки...
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3 час.
Гулька
Идет настоящая суровая ВОЙНА, а в это время Киркоровы и Лолиты поют и пляшут всякую дурь! Когда это закончится? Когда наше правительство наконец поймет, что до них и до их близких руки мигрантов тоже дотянутся. Никакие сворованные миллиарды не гарантируют им сохранность и безопасность.
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2 час.
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