На нашем веку - никогда..

Такие теракты в будущем исключить нельзя, т. к. мы находимся в расслабленном состоянии. У нас, ведь, не война, а СВО. Где-то там воюют, а у нас веселуха, песни, пляски, попойки...

Гулька

Идет настоящая суровая ВОЙНА, а в это время Киркоровы и Лолиты поют и пляшут всякую дурь! Когда это закончится? Когда наше правительство наконец поймет, что до них и до их близких руки мигрантов тоже дотянутся. Никакие сворованные миллиарды не гарантируют им сохранность и безопасность.