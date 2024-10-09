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В Якутии умерла пострадавшая от нападения собак 12-летняя девочка

В Якутии умерла пострадавшая от нападения собак 12-летняя девочка

В Якутии умерла 12-летняя девочка, которая оказалась в больнице после нападения собак. Отец погибшей школьницы рассказал, что четырех животных из стаи отловили, но через месяц их снова вернут на улицы поселка Чульман.

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