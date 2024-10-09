В Якутии умерла пострадавшая от нападения собак 12-летняя девочка

В Якутии умерла 12-летняя девочка, которая оказалась в больнице после нападения собак. Отец погибшей школьницы рассказал, что четырех животных из стаи отловили, но через месяц их снова вернут на улицы поселка Чульман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии