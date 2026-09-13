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Калужские новости

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Жиздринский район Калужской области отметил годовщину освобождения от оккупации

Жиздринский район Калужской области отметил годовщину освобождения от оккупации

Освобождение Жиздринского района стало результатом двух наступательных операций Красной Армии: Жиздринской в феврале-марте 1943 года и летне-осеннего наступления, завершившегося в сентябре 1943 года.

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