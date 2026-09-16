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Китай предложил новую систему безопасности

Китай предложил новую систему безопасности

Китай предлагает выстроить более эффективную и сбалансированную архитектуру безопасности в мире. Об этом на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

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