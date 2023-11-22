США хочет ослабить позиции России в Черном море

США признают особую региональную значимость Черного моря, где располагаются страны-члены НАТО. «Хотя американские официальные лица открыто и заявляют о своих намерениях использовать Украину для ослабления России, они осторожны в утверждениях о том, что руководствуются жесткими геополитическими ….