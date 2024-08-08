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Царьград

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Матвей Сафонов дебютировал за "ПСЖ" в матче против австрийского "Штурма"

Матвей Сафонов дебютировал за "ПСЖ" в матче против австрийского "Штурма"

Первый шаг на пути к новой главе в спортивной карьере футболист сделал 7 августа.Бывший вратарь ФК "Краснодар" Матвей Сафонов впервые вышел на поле в стартовом составе французского "ПСЖ".

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