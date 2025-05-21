«Зададим жару!»: мигрант Бехруз открыл кальянную на газоне под окнами правительства Екатеринбурга

Виктор Борисов

В РФ титульной нацией является русская нация. Переезд в Россию с целью постоянного проживания граждан бывших советских республик, причин может быть много, от экономической ситуации в стране до воссоединения родителей с детьми и наоборот, всех не перечесть, возможно только при условии готовности к сознательной ассимиляции в пользу русской нации или других наций, составляющих Российскую Федерацию. Никаких узбекский, таджикских, армянских, азербайджанский, грузинских… анклавов! Другое дело, независимое узбекское государство, образовавшееся в результате распада СССР, всенародным голосованием пожелало стать еще одним регионом Российской Федерации. Провести всенародный референдум в РФ , узнать мнение россиян, надо ли это нам и только потом закрепить это в Конституции РФ. Понятно, подобные рассуждения - ненаучная фантастика, но только так. Никаких диаспор - завуалированная форма ОПГ, никаких национальных лидеров иностранных государств, никаких омбудсменов специально для мигрантов и иностранных рабочих (бредовая идея «народного» депутата Затулина). Попытки лидеров независимых государств - бывших республик СССР надо пресекать на корню, хватит эксплуатировать категории дружба народов и толерантность!