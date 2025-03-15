Любовные приключения, финансовый успех, испытания и открытие дара ясновидения: что подготовила предстоящая неделя с 17 по 23 марта для каждого знака зодиака Ольга БезродняяАстрологический обзор на эту неделю, с 17 по 23 марта, сулит разнообразные происшествия: кому-то – приумножение капитала, а кому-то – головокружительные романы.