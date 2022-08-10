Росавиация продлила запреты на полеты на юг России

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южных регионов России. Запрет касается популярных направлений для туризма: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.