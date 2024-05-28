Главы МИД стран ЕС впервые «серьезно обсудили» санкции против Израиля

24 мая Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить наступление в Рафахе, а в ночь на 27 мая ЦАХАЛ нанес по Рафаху удар, в результате которого, по данным Палестины, погибли не менее 45 человек.
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