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Главы МИД стран ЕС впервые «серьезно обсудили» санкции против Израиля

Главы МИД стран ЕС впервые «серьезно обсудили» санкции против Израиля

24 мая Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль прекратить наступление в Рафахе, а в ночь на 27 мая ЦАХАЛ нанес по Рафаху удар, в результате которого, по данным Палестины, погибли не менее 45 человек.

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