Глава Следкома обратился к генпрокурору после скандального приговора убийце ветерана СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову, призвав проверить законность скандального приговора суда убийце ветерана СВО в Челябинской области.
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