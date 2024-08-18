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Царьград

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  • Evgenija Palette
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"Знаете, чем мы отличаемся от "новых россиян"?" Популярный актёр не сдержался, заговорив о мигрантах и беде в Курске

"Знаете, чем мы отличаемся от "новых россиян"?" Популярный актёр не сдержался, заговорив о мигрантах и беде в Курске

Обозреватель Царьграда приводит статистику, согласно которой, мигранты вывозят из России кратно больше денег, чем приносят экономике – тут и триллионы недополученных налогов, и колоссальные суммы пособий, которые "новые граждане" спешат оформить в первых рядах.

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Комментарии
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АР
Александр Рожков
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